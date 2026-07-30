İletişim Başkanlığının "Bilge Uz: Yapay Zeka Destekli Kişiselleştirilmiş Medya İzleme Projesi"ne ödül

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının "Bilge Uz: Yapay Zeka Destekli Kişiselleştirilmiş Medya İzleme Projesi", ​​​Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen "Verimlilik Proje Ödülleri" Yapay Zeka Kategorisi'nde ikincilik ödülüne layık görüldü.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda dijital dönüşüm ve yapay zeka alanında yürütülen çalışmalar kapsamında geliştirilen "Bilge Uz: Yapay Zeka Destekli Kişiselleştirilmiş Medya İzleme Projesi", yapay zeka destekli kişiselleştirilmiş medya izleme imkanı sunuyor.

Sistem, geniş hacimli medya içeriğini kullanıcıların ilgi ve sorumluluk alanlarına göre süzerek ilgili birimlere ve karar alıcılara doğrudan ulaştırarak, medya takibi süreçlerinde iş yükünü azaltarak zaman ve kaynak verimliliği sağlıyor.

Bakanlık tarafından 2014'ten bu yana düzenlenen ve kamu ile özel sektörde verimliliği artıran yenilikçi uygulamaları görünür kılmayı amaçlayan programa, 2025 döneminde 49 ilden 451 proje başvurusu yapıldı.

Bağımsız değerlendiricilerin incelemeleri sonucunda finale kalan 72 proje arasından 28'i, 10 ayrı kategoride ödüle değer bulundu. Değerlendirmede projelerin sağladığı etki, yenilikçi yaklaşımı, sürdürülebilirliği ve yaygınlaştırılabilirliği esas alındı.

Kamu kurumları ile özel sektör kuruluşlarının aynı platformda yarıştığı programda elde edilen derece, Başkanlığın kurumsal süreçlerinde yapay zeka tabanlı çözümlere verdiği önemin somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Ödülün, KOSGEB'de 28 Temmuz'da gerçekleştirilen "11. Verimlilik Proje Ödülleri Töreni"nde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Buğra Ayan'a verildiği bildirildi.

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın öncülüğünde kamu iletişiminde dijital dönüşümü ve yapay zeka odaklı yenilikçi uygulamaları geliştirme çalışmalarını sürdüren İletişim Başkanlığı, nisanda da Kamu Bilişim Zirvesi'nde yapay zeka odaklı projeleri nedeniyle başarı belgesine layık görülmüştü.