Sağlık Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında sporcu lisansı sağlık raporlarının düzenlenmesine ilişkin imzalanan ön mutabakatla düşük riskli branşlarda spor yapacak bireyler, hekime başvurmadan lisans işlemlerini tamamlayabilecek

Düşük riskli branşlarda spor yapanlar, hekime gitmeden lisans alabilecek Sağlık Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında sporcu lisansı sağlık raporlarının düzenlenmesine ilişkin imzalanan ön mutabakatla düşük riskli branşlarda spor yapacak bireyler, hekime başvurmadan lisans işlemlerini tamamlayabilecek

Sağlık Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında sporcu lisansı sağlık raporlarının düzenlenmesine ilişkin imzalanan ön mutabakat ile satranç, izcilik, okçuluk, halk oyunları gibi düşük riskli branşlarda spor yapacak bireyler, e-Nabız üzerinden oluşturulacak durum belgesi ve sağlık beyanı ile hekime başvurmadan lisans işlemlerini tamamlayabilecek.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında sporcu lisansı sağlık raporlarının düzenlenmesine ilişkin ön mutabakat imzalandı.

Buna göre, sporcuların lisans işlemleri kapsamında sağlık raporu alma süreçlerinin daha hızlı ve kolay hale getirilmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda, sporcu sağlığının korunmasını esas alan yeni uygulamalar hayata geçirilecek.

Sağlık değerlendirmeleri sonucunda herhangi bir sağlık riski veya şüpheli bulgu tespit edilen kişiler, gerekli değerlendirme ve ileri tetkiklerin yapılabilmesi için uzman hekime yönlendirilecek. Belirlenen risk grubunda yer almayan spor branşlarında faaliyet gösterecek kişiler için sağlık raporu alma süreci kolaylaştırılacak.

Satranç, izcilik, okçuluk, halk oyunları gibi düşük riskli branşlarda spor yapacak bireyler, e-Nabız üzerinden oluşturulacak durum belgesi ve sağlık beyanı ile hekime başvurmadan lisans işlemlerini tamamlayabilecek.

Engelli sporcuların lisans işlemlerinde ayrıca sağlık raporu alma zorunluluğu olmayacak. Engelli sporcular, mevcut sağlık kurulu raporları ile lisans işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Mutabakata ilişkin NSosyal hesabından paylaşım yapan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile sporcularımızın lisans ve sağlık raporu süreçlerini kolaylaştıracak ön mutabakatı imzaladık. Gençlik ve Spor Bakanı'mız Sayın Osman Aşkın Bak başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor, mutabakatımızın spor camiamıza, gençlerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.