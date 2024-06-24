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Ekonomi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karatepe, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ile görüştü

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile makamında görüştü.

Yasemin Kalyoncuoğlu, Hülya Ömür Uylaş  | 24.06.2024 - Güncelleme : 24.06.2024
CHP Genel Başkan Yardımcısı Karatepe, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ile görüştü

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanlığındaki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Yaklaşık 4,5 saat süren görüşmenin ardından Bakan Şimşek, Karatepe'yi aracına kadar uğurladı.

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