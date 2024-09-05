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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Lüksemburg Maliye Bakanı Roth ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Lüksemburg Maliye Bakanı Gilles Roth ile bir araya geldi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 05.09.2024 - Güncelleme : 05.09.2024
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Lüksemburg Maliye Bakanı Roth ile görüştü

Ankara

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre Roth, Şimşek'in daveti üzerine Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirdi.

Roth ile bakanlıkta heyetler arası görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede, iki ülke arasında finansal hizmetler alanında işbirliğinin güçlendirilmesi, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, Avrupa Birliği ile Türkiye ilişkilerinin güçlendirilmesi ve üçüncü ülkelerle işbirliğinin artırılması konuları ele alındı.

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