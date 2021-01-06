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Ekonomi

Borsa rekor seviyeyi gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,13 değer kazanarak 1.506,44 puana çıkarken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 1.508,64 puana taşıdı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 06.01.2021
Borsa rekor seviyeyi gördü

İstanbul

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 16,88 puan artışla 1.506,44 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 16,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,68 ve holding endeksi yüzde 0,52 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,32 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,60 ile orman, kağıt, basım oldu.

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviyeyi de 1.508,64 puana taşıdı.

Analistler, küresel piyasalarda gözlerin ABD'nin Georgia eyaletinde gerçekleştirilen seçimin sonuçlarına çevrildiğini belirterek, ABD Senatosu'nda Georgia eyaleti için ayrılan iki koltuğun sahibini belirlemek üzere yapılan ikinci tur seçimlerin Senato'da çoğunluğun hangi tarafta kalacağı ve ülke siyasetindeki dengelerin belirlenmesi açısından önem taşıdığını kaydetti.

3 Kasım 2020'de yapılan Senato seçimlerinde, hiçbir adayın yüzde 50'yi geçememesi nedeniyle ikinci tura kalan Georgia seçimleri dün yapıldı. Seçimlerin ilk gününde kazanan isimler netleşmezken, oy sayım işleminin ikinci gün tamamlanacağı belirtiliyor.

Bugün ABD Merkez Bankası toplantı tutanaklarının yanı sıra ABD'de ADP özel sektör istihdamı ile hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.520 seviyesinin direnç, 1.470 ve 1.450 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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