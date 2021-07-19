Euro
10.13
Dolar
8.61
BIST 100
1,350.53
Altın
1,804.17
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Ay'a gönderilecek insansız uzay aracında kullanılması planlanan hibrit motor teknolojisiyle geliştirilen Sonda Roket Sistemi'nin (SORS) uçuşlu testleri başarıyla tamamlandı.
logo
Ekonomi

Borsa haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,39 azalışla 1.357,93 puandan başladı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 19.07.2021
Borsa haftaya düşüşle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,35 puan ve yüzde 0,39 değer kaybederek 1.357,93 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,60 ve holding endeksi yüzde 0,34 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,06 ile bilişim, en çok değer kaybeden yüzde 0,65 ile ulaştırma oldu.

BIST 100 endeksi, cuma günü satıcılı bir seyir izlemesinin ardından yüzde 0,29 değer kaybederek 1.363,28 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da bugün saat 12.45'e kadar gerçekleştirilecek işlemlerin ardından hafta sonuna kadar sürecek Kurban Bayramı tatiline girilecek.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun 14 Temmuz'da gerçekleştirdiği toplantısına dair özetin takip edileceğini söyledi.

Küresel piyasalarda, artan yeni tip koronavirüs vakaları, enflasyon endişeleri ve para politikalarına ilişkin belirsizliklerle negatif bir seyir izlendiğine işaret eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.320 seviyesinin destek, 1.400 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Uzmanından kurban kesim alanlarında da Kovid-19 tedbirlerinin ihmal edilmemesi uyarısı
Dünya genelinde sağlık çalışanları arasında Kovid-19 aşısı sıkıntısı yaşanıyor
Aşı seferberliğine bayramda da devam edecek sağlıkçılardan maske, mesafe ve hijyen çağrısı
Hindistan'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 500'ün altına düştü
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

Borsa haftaya düşüşle başladı

Borsa haftaya düşüşle başladı

Küresel piyasalar azalan risk iştahı ile negatif seyrediyor

Borsa günü düşüşle tamamladı

Merkez Bankası rezervleri 104 milyar 69 milyon dolar oldu

Merkez Bankası rezervleri 104 milyar 69 milyon dolar oldu
Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu verileri yayımlandı

Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu verileri yayımlandı
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı