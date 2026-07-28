Siber suçlarla mücadeleye ilişkin düzenlenen operasyonlarda 86 kişi tutuklandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, il emniyet müdürlükleri siber suçlarla mücadele şube müdürlüklerince, bilişim suçlarıyla mücadele, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, dolandırıcılık, yasa dışı bahis ile çevrim içi çocuk müstehcenliği ve istismarı suçlarına yönelik 13 ilde operasyonlar düzenlendi.

İstanbul, Amasya, Erzincan, İzmir, Hatay, Bitlis, Yalova, Ankara, Gaziantep, Karaman, Şanlıurfa, Balıkesir ve Malatya'da son 6 günde gerçekleştirilen operasyonlarda 127 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 86'sı tutuklandı. 21'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, "müstehcen çocuk görüntüsü bulundurdukları", "yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları", "yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri", "yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları", "vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları", "sosyal medya platformları üzerinden ikinci el araba ilanı, kapora bedeli" temalarını kullanarak, vatandaşları dolandırdıkları ortaya çıktı.

Ayrıca, yapay zeka destekli siber açık kaynak izleme ve kontrol faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışmalarda, yasa dışı silah satışı ve teşhirine yönelik 393, organize suç örgütleri ve tetikçilik suçlarına yönelik 11, uyuşturucu satışı ve özendirici içeriklere yönelik 51, müstehcenlik ve fuhuş suçlarına yönelik 221, siber trafik suçlarına yönelik 100 olmak üzere 776 hesap ile şüpheli tespit edildi. Terör örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalarda ise 648 hesap ya da şüpheli belirlendi.

Bu kapsamda sosyal medya platformları ve internet siteleri üzerinden suç içerikli paylaşımlara yönelik 4 bin 315 hesap ile şüpheli tespit edildi.

Ayrıca 1831 URL adresi hakkında erişimin engellenmesi ve içeriğin çıkarılması kararı alındı.

Açıklamada, "Kahraman polislerimizi, Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." ifadelerine yer verildi.