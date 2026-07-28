Türk Kızılaydan Sudan'da ihtiyaç sahiplerine gıda desteği

Türk Kızılaydan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sudan Ekip Başkanlığı, Sudan Kızılayı ile işbirliği içinde Port Sudan'da ihtiyaç sahibi ailelere yönelik saha çalışmalarını sürdürüyor.

Sahada yapılan ihtiyaç analizleri doğrultusunda hazırlanan gıda kolileri, 6 kişilik bir ailenin yaklaşık bir aylık temel gıda ihtiyacını karşılayacak şekilde oluşturuldu.

Ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin yoğun olarak yaşadığı 10 farklı kampta, 26-27 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen dağıtımlarda toplam 1000 gıda kolisi ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

Dağıtımlar sırasında Sudan Kızılayı gönüllüleri ile Türk Kızılay ekipleri koordinasyon içinde çalışarak yardımların en fazla ihtiyaç duyan hanelere ulaştırılmasını sağladı.

Gıda desteğiyle ailelerin günlük yaşamlarını bir süre de olsa güvence altına alacak temel ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor.

Sudan'da devam eden insani ihtiyaçlar doğrultusunda yardım operasyonunun sonraki aşamalarında Hartum ve Kuzey Kurdufan bölgelerinde de gıda dağıtımlarının gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Böylece insani yardım faaliyetlerinin farklı bölgelere yaygınlaştırılması ve daha fazla ihtiyaç sahibi aileye ulaşılması amaçlanıyor.

Türk Kızılay, Sudan'da yürüttüğü gıda destek programıyla çatışmalardan etkilenen ailelerin temel ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sunarken, ülkedeki insani yardım çalışmalarını Sudan Kızılayı ile işbirliği içinde sürdürmeyi hedefliyor.