Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2001'de kurulan ve siyaset sahnesinde çeyrek asrı geride bırakan AK Parti, 25. yaşını kutlamaya hazırlanıyor.

Çeyrek asrı geride bırakan AK Parti, yeni yaşını kutlamaya hazırlanıyor Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2001'de kurulan ve siyaset sahnesinde çeyrek asrı geride bırakan AK Parti, 25. yaşını kutlamaya hazırlanıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, AK Parti, 14 Ağustos'taki 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla parti teşkilatlarından bakanlıklara kadar geniş bir hazırlık süreci yürütüyor.

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, kutlamaların Ankara ile sınırlı kalmaması, "Milletimizle çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır" ana teması ve çeşitli temalarla Türkiye'nin 81 ilinde etkinlikler yapılması planlanıyor.

Bu kapsamda, AK Parti'nin 25. yıla özel logo çalışması ve 25. yıla dönük kurumsal kimlik hazırlıkları yapıldı.

Ayrıca 1-14 Ağustos döneminde AK Parti'nin Türkiye'ye kazandırdığı hizmetler, çeşitli videolarla, klipler ve görsel içeriklerle dijital olarak paylaşılacak.

Kutlamalar kapsamında 81 ilde vefa toplantıları düzenlenecek, hayatını kaybeden AK Parti mensupları için anma ve dua programları gerçekleştirilecek.

AK Parti'nin 25 yıllık siyasi serüvenini, icraatlarını anlatan özel bir almanak hazırlanarak, vatandaşlarla buluşturulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başkent Millet Bahçesi'nde vatandaşlara hitap etmesi bekleniyor

Kutlamaların ana programının, 14 Ağustos'ta Başkent Millet Bahçesi'nde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Programa, kurucular kurulu, il başkanları, milletvekilleri ve yabancı konukların da yer aldığı yaklaşık 4 bin davetli ile çok sayıda vatandaşın katılması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programda planlanan hitabında, AK Parti'nin 25 yıllık siyasi yolculuğuna ilişkin değerlendirmelerde bulunması, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda gelecek dönemin yol haritasına ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor.

AK Parti'nin 25 yıllık icraatlarına ilişkin özel stantların yer alacağı programda, 25. yıla özel hazırlanan yeni şarkı da ilk kez kamuoyuyla buluşturulacak.

Program kapsamında ayrıca, 25 bin hatıra madeni para bastırılması bekleniyor.

Öte yandan, kutlamalar kapsamında 14 Ağustos'ta bir yıla yayılacak şekilde kapsamlı bir ağaçlandırma kampanyasının yapılması düşünülüyor.

Ağaçlandırma çalışmaları, AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığı koordinasyonunda yürütülecek.