Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dezenformasyonun her çeşidiyle mücadeleyi, ülkemiz, demokrasimiz ve toplumsal barışımız açısından bir milli güvenlik meselesi olarak görüyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dezenformasyonun her çeşidiyle mücadeleyi bir milli güvenlik meselesi olarak görüyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dezenformasyonun her çeşidiyle mücadeleyi, ülkemiz, demokrasimiz ve toplumsal barışımız açısından bir milli güvenlik meselesi olarak görüyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da "2. İletişim Şurası"nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmada öne çıkan başlıklar şöyle:

"Ortaya dökülen bilgi ve belgeler 6 Şubat depremleri sürecinde devlete ve millete hangi operasyonların çekildiğini hepimize çok net biçimde gösteriyor.

Kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu ortaya çıkıyor. Depremi kullanarak siyasi, ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor.

Ucu nereye varırsa varsın gerilimden ve kutuplaşmadan medet umanların ellerindeki imkanları devlete karşı silah olarak kullanmalarına fırsat vermeyeceğiz.

Dezenformasyonun her çeşidiyle mücadeleyi, ülkemiz, demokrasimiz ve toplumsal barışımız açısından bir milli güvenlik meselesi olarak görüyoruz.

Uluslararası kamuoyu Türkiye'yi başkalarının kaleme aldığı karalama amaçlı filmlerden değil, kültürümüzü ve gerçekliğimizi yansıtan filmlerden tanıyor.

Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken medeniyet değerlerimizden beslenen bir hikayeyi, köklü bir hafızayı, geleceğe yön veren güçlü vizyonu da hayata geçiriyoruz."