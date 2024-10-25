Dolar
34.30
Euro
37.13
Altın
2,734.65
ETH/USDT
2,533.50
BTC/USDT
67,800.00
BIST 100
8,908.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı’nı ziyaret etti
logo
Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,40 değer kazanarak 8.908,47 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 25.10.2024 - Güncelleme : 25.10.2024
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 35,63 puan artarken, toplam işlem hacmi 59,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,40, holding endeksi yüzde 0,56 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,96 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 0,64 ile inşaat oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerden alınan sinyaller, yoğunlaşan bilanço döneminde yatırımcıların temkinli tavrı ve Japonya'da bu pazar yapılacak genel seçimler öncesinde karışık bir seyir öne çıkıyor.

Analistler, haftaya yurt içinde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P) beklenen Türkiye değerlendirmesi, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise ABD'de açıklanacak istihdam verileri, büyüme, Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 9.100 seviyelerinin direnç, 8.800 ve 8.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DMM, "TUSAŞ'ın güvenliği Hasan Doğan'ın kayınbiraderine teslim edilmiş" iddiasını yalanladı
Irak'ın kuzeyine dün gerçekleştirilen hava harekatlarında 30 terörist etkisiz hale getirildi
Denizli'deki orman yangınına müdahale devam ediyor
Şehit, harp ve vazife malulleri çocukları için eğitim öğretim yardımı ödemeleri başladı
Türkiye'de bu hafta sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek

Benzer haberler

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Reel Kesim Güven Endeksi, ekimde 2,1 puan artarak 100,9'a çıktı

Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı
Küresel piyasalar negatif seyrediyor

Küresel piyasalar negatif seyrediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet