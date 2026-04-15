Bilkent Şehir Hastanesi'nde "Kalp Sağlığı Haftası" programı düzenlendi

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" vizyonu ve "Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık" modeli doğrultusunda, kalp sağlığı konusunda farkındalığı artırmak amacıyla, 12-18 Nisan "Kalp Sağlığı Haftası" programı düzenlendi.

Prof. Dr. Serkan Topaloğlu burada yaptığı konuşmada, kardiyoloji ve kalp damar cerrahisinin tıbbın en disiplinli ve belki de en özverili işleyen branşlarından bazıları olduğunu belirtti.

Topaloğlu, Türk Kardiyoloji ve Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneğinin köklü saygın derneklerin başında olduğunu hem halk sağlığına hem de temsil ettikleri meslek gruplarına yönelik çok başarılı işlere imza attıklarını ifade etti.

"Kalp damar hastalıkları dünyada ve özellikle ülkemizde en önemli ölüm nedeni. Hatta aldığımız rakamlar artık Avrupa'da geriye doğru gittiğini, Türkiye'de ise bu sayının korunduğunu gösteriyor" ifadesini kullanan Topaloğlu, kardiyologlar olarak kalp damar hastalıklarını önlenebilir sağlık sorunu olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Topaloğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gerçekten siz hastanın sigara içmesine engel olabilirsiniz, tansiyonunu kontrol altına alabilirsiniz, diyabetiyle mücadele edebilirsiniz, hareketsizliğini engelleyip harekete geçirebilirseniz bu hastanın kalp hastalığını önleyebiliyorsunuz veya geciktirebiliyorsunuz. Bu nedenle hastalık oluşmadan mutlaka doktor olarak devreye girip, bu hastalıkların oluşmadan engellememiz gerekir. Damar tıkandıktan ya da ritim bozukluğu geliştikten sonra bunların tedavisi de mümkün ve en iyi şekilde biz yaparız ama burada önemli olan hastalığın oluşmasını engellemek."

"3 yıl içerisinde 80 bin OED'yi vatandaşlarımızın yoğun yaşadığı bölgelere yerleştireceğiz"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun "Koruyan, Geliştiren ve Üreten" sağlık vizyonunun çok önemli olduğunu vurgulayan Topaloğlu, "Bakanımız göreve geldikten sonra öncelik olarak koruyucu sağlık hizmetlerini önceliklendirdi. Bu konuyla ilgili de obeziteyle ve sigarayla ilgili mücadeleyi ön planda tuttu. Birinci basamak sağlık hizmetlerini kuvvetlendirdi. Aile hekimlerimiz birebir vatandaşlarımızla iletişime geçerek kronik hastalık takiplerini yaptı. Sigarayla ve tansiyonla mücadeleyi başlattı. Bunlar şu anda bu mücadelenin önemli ayağını teşkil ediyor." diye konuştu.

Prof. Dr. Topaloğlu, Sağlık Politikalar Kurulu olarak bu yıl içerisinde Sağlık Bakanlığıyla çok önemli projeler gerçekleştirdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bunlardan en önemlisi Otomatik Eksternal Defibrilatörler (OED). Otomatik Eksternal Defibrilatörlerin kamusal alanında yaygınlaştırılmasıyla ilgili Sağlık Bakanlığımız yönetmeliğini çıkardı. Bunun lansmanını yaptık. 3 yıl içerisinde 80 bin Otomatik Eksternal Defibrilatörü vatandaşlarımızın yoğun yaşadığı bölgelere yerleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Başkanı Doç. Dr. Murat Sarğın ise kalp sağlığı bireyden başlayan ve sağlık sisteminin tüm basamaklarına yayılan bütüncül bir yaklaşımın sonucu olduğunu belirterek, "Bugün ülkemiz, kalp sağlığı alanında önemli bir noktaya ulamıştır. Kalp krizine hızlı müdahale, ileri cerrahi teknikler, girişimsel işlemler ve yapay kalp uygulamalarında dünya ile rekabet edebilen bir sağlık alt yapısına sahibiz. Bunun en güzel örneği de ileri kalp yetersizliği hastalarında en fazla hastaya güncel tedavi hizmetlerini sunabilen dünyadaki ilk üç ülkeden biri olmamızdır." diye konuştu.

Türk Kardiyoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Okuyan da Dünya Kalp Sağlığı Örgütünün verilerine göre, kalp damar sistemi hastalıklarına bağlı ölümlerin ilk sırada yer aldığını belirtti.

Kalp damar sistemi hastalıkları kaynaklı ölümlerin önlenebileceğini dikkati çeken Okuyan, "Koruyucu hekimlik aslında hastalık ortaya çıkmadan hem hastalık yükünü azaltmada hem yaşam süresini uzatmak açısından çok önemli. Kalp damar sistemi hastalıklarından ölümleri azaltmada çok iyi bilinen risk faktörleri var. En başta sigara, hipertansiyon, şeker hastalığı, hareketsiz bir yaşam ve obezite geliyor. Bunların çoğunu engellenebilir. Özellikle yüksek kolesterol ile ilgili bilincin ilkokul çağından itibaren verilmesi gerekiyor." dedi.

Programda, Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başkanı Prof. Dr. Levent Öztürk, hastanede yürütülen sağlık hizmetlerine ilişkin bilgi verdi.

Bilkent Şehir Hastanesinde günlük 30 bin hastanın muayenenin, 800'ün üzerinde de ameliyatın gerçekleştirildiğini anlatan Öztürk, "Hastanemizin sağlık hizmeti kalitesini sürekli artırırken eğitim kalitesini de ulusal ve uluslararası nitelikli bir eğitim merkezi olmasını hedefliyoruz." dedi.

Daha önce programa katılacağı bildirilen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kahramanmaraş'taki okul saldırısı nedeniyle programını iptal ederek, bölgeye hareket etti. Programa, Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı Prof. Dr. Ümit Kervan ve çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.

Programda ayrıca, Azize Nasıroğlu Eğitim ve Konferans Salonu'nun açılışı da gerçekleştirildi. AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, annesi Azize Nasıroğlu'nun ismini taşıyan salonun sağlık camiasına hayırlı olmasını diledi.

Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, Azize Nasıroğlu'na plaket takdim ederken, katılımcılarla fotoğraf çektirdi.