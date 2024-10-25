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Ekonomi

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, Avro Bölgesi’nde dezenflasyon sürecinin "yolunda ilerlediğini" söyledi

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avro Bölgesi’nde enflasyonunun önümüzdeki yıl ECB’nin yüzde 2'lik hedefine ulaşma yolunda olduğunu belirterek, bunun yanında ücret baskılarından kaynaklanan risklerin sürdüğünü vurguladı.

Bahattin Gönültaş  | 25.10.2024 - Güncelleme : 25.10.2024
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, Avro Bölgesi’nde dezenflasyon sürecinin "yolunda ilerlediğini" söyledi

Berlin

Lagarde, Washington'da düzenlenen Uluslararası Para ve Finans Komitesi (IMFC) toplantısında yaptığı açıklamada, Avro Bölgesi'nde ekonomik büyümeye yönelik risklerin aşağı yönlü olmaya devam ettiğini belirtti.

Düşük güven, tüketim ve yatırımın ekonominin beklendiği kadar hızlı toparlanmasını engelleyebileceğine işaret eden Lagarde, “Ekonomik faaliyete ilişkin son göstergeler bir miktar aşağı yönlü sürpriz yaptı ve finansman koşulları kısıtlayıcı olmaya devam etmektedir.” ifadesini kullandı.

Lagarde, Avro Bölgesi’nde enflasyonun önümüzdeki yıl ECB’nin yüzde 2'lik hedefine ulaşma yolunda ilerlediğini belirterek, ücret baskılarından kaynaklanan risklerin sürdüğünü vurguladı.

ECB Başkanı Lagarde, “Enflasyonla ilgili gelen bilgiler dezenflasyon sürecinin yolunda gittiğini gösteriyor.” ifadesini kullandı.

Enflasyonun ana eğilimine ilişkin çoğu göstergelerin son aylarda kademeli olarak ılımlı seyrettiğini aktaran Lagarde, “Ancak, özellikle ücretlerden kaynaklanan güçlü fiyat baskıları ile yurt içi enflasyon yüksek seyretmeye devam etmektedir. Ücret artışı güçlü olmaya devam etmiştir.” dedi.

Bu arada, ECB, 17 Ekim’de piyasa beklentileri doğrultusunda zayıflayan ekonomiye karşı üçüncü faiz indirimine giderek üç temel politika faizini 25 baz puan düşürmüştü.

Banka, mali piyasalar için çok önemli olan ve bankaların kısa vadede ECB'ye fazla mevduatlarını ilettikleri mevduat oranını çeyrek puan düşürerek yüzde 3,25’e çekmişti.

ECB yetkilileri, enflasyonu zamanında yüzde 2 hedefine geri getirmek için gerekli olduğu sürece faiz oranlarını yeterince kısıtlayıcı seviyelerde tutacağını açıklamıştı.​

Bunun yanı sıra ECB Yönetim Konseyi, önceden belirli bir faiz oranı patikasına bağlı kalmayacağını teyit ederken, bazı analistler bankanın zayıf ekonomik büyüme karşısında 2025 ortalarına kadar faiz oranlarını düşürmeye devam edeceğini öngörüyor.

Öte yandan, ECB Yönetim Konseyi, Avro Bölgesi’nde eylülde yüzde 1,7 olan enflasyonun gelecek aylarda artmasını bekliyor.

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