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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,43 değer kaybıyla 3.363,12 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 15.09.2022
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 83,84 puan azalırken, toplam işlem hacmi 82 milyar lira ile rekor seviyede gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 9,87, holding endeksi yüzde 0,35 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,40 ile turizm, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu.

Analistler, küresel piyasalarda enflasyon, resesyon ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek haftaki toplantısında "şahin" duruşunu koruyacağı endişeleri ile oynaklığın arttığını söyledi.

Piyasalardaki dalgalı seyrin Fed'in toplantısına kadar sürebileceğini vurgulayan analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, Avro Bölgesinde enflasyon, Çin'de sanayi üretimi ve perakende satışlar başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.360 ve 3.280 seviyelerinin destek, 3.500 ve 3.550 puanın direnç konumuna geldiğini ifade etti.

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