Euro
10.32
Dolar
8.52
BIST 100
1,431.31
Altın
1,859.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,78 değer kaybederek günü 1.431,31 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 16.06.2021
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,25 puan azalırken, toplam işlem hacmi 12,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,38, holding endeksi yüzde 1,51 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,26 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 2,89 ile turizm oldu.

Analistler, NATO toplantısının ardından yayınlanan bildiride Çin ile ilgili açıklamaların küresel risk iştahını azalttığını belirterek, emtia fiyatlarındaki dalgalanmanın da sektör ve bölge bazlı ayrışmaların artmasına neden olduğunu söyledi.

Bu akşam ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların piyasaların odak noktasında bulunduğunu aktaran analistler, Fed'in yüzde 0-0,25 aralığında bulunan politika faizinde ve varlık alım programında değişikliğe gitmesinin beklenmediğini, Powell'ın iş gücü piyasasındaki iyileşme ve enflasyondaki yükseliş eğilimini nasıl yorumlayacağı ve özellikle varlık alımlarının ne kadar devam edeceğine ilişkin vereceği ipuçlarının, piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmasının öngörüldüğünü ifade etti.

Analistler, yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararının, yurt dışında ise Avro Bölgesinde enflasyon ve ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 puanın destek, 1.470 ve 1.490 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

Mayıs ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi yüzde 19'da sabit tutulmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Koca: Yarın itibarıyla 35 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız için aşı randevularını açıyoruz
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 600 bin 292'ye yükseldi
Johnson and Johnson'ın AB'ye aşı teslimatı gecikecek
Bakan Koca'nın "Bu fedakarlıklar unutulmayacak" paylaşımı Sabire hemşireyi mutlu etti
Dünya genelinde 2 milyar 450 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Benzer haberler

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa güne düşüşle başladı

Küresel piyasalar Fed'i bekliyor

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsada ilk çeyrekte en çok sanayi şirketlerinin karı arttı

Borsada ilk çeyrekte en çok sanayi şirketlerinin karı arttı
Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı