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Ekonomi

İstanbul Havalimanı, 635 uçuşla Avrupa'da zirveyi bırakmadı

İstanbul Havalimanı, dün gerçekleştirilen 635 uçuşla Avrupa'da liderliğini sürdürdü.

Abidin Mutlu Bozdağ   | 16.06.2021
İstanbul Havalimanı, 635 uçuşla Avrupa'da zirveyi bırakmadı

İstanbul

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından hazırlanan uçuş trafiği raporuna göre, İstanbul Havalimanı, dün icra edilen 635 uçuşla Avrupa'daki havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı, 602 uçuşla Paris Charles de Gaulle, 558 uçuşla Amsterdam Schipol havalimanları takip etti.

Frankfurt Havalimanı 535 uçuşla dördüncü, Madrid Barajas Havalimanı 534 uçuşla beşinci, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı 491 uçuşla altıncı oldu. Antalya Havalimanı 303 uçuşla on üçüncü sırada listeye girdi.

Raporda, Paris, Brüksel, Antalya, Milano, Varşova uçuş trafiğinin 2 hafta boyunca normalin oldukça üzerinde olduğu ve ortalama uçuş ağının yüzde 8 oranında arttığı vurgulandı.






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