Dolar
18.81
Euro
20.49
Altın
1,940.39
ETH/USDT
1,637.60
BTC/USDT
23,078.00
BIST 100
5,408.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor
logo
Ekonomi

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,14 azalışla 5.396,99 puandan başladı.

Muhammed Said Tanıl   | 24.01.2023
Borsa güne düşüşle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,45 puan ve yüzde 0,14 değer kaybederek 5.396,99 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,14 ve holding endeksi yüzde 0,18 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,52'yle madencilik, en çok kaybettiren yüzde 1,24'le kimya, petrol, plastik oldu.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,56 değer kaybıyla 5.404,43 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında şirket karlılıklarına ilişkin iyimserlikle pozitif bir seyir izlendiğini bildirdi.

Bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.350 ve 5.300 seviyelerinin destek, 5.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yargıtay, kaza nedeniyle aracını kullanamayan kişiye araç kiralama bedeli ödenmesine hükmetti
Kıyı Emniyeti 16 personel alacak
Yılın ilk MGK'sı yarın toplanıyor
İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması Yemen ve Ürdün'de protesto edildi
FETÖ'nün Polis Akademisi yapılanmasına yönelik operasyonda 17 zanlı yakalandı

Benzer haberler

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı

Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

Emtia piyasası fiyatlamaların zorlaştığı bir haftayı geride bıraktı

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa haftaya yükselişle başladı
Küresel piyasalar yoğun veri haftasına temkinli başladı

Küresel piyasalar yoğun veri haftasına temkinli başladı
Küresel piyasalarda gelecek hafta öncü PMI verileri izlenecek

Küresel piyasalarda gelecek hafta öncü PMI verileri izlenecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet