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Ekonomi

Brent petrolün varil fiyatı 87,97 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 87,97 dolardan işlem görüyor.

Zeynep Beyza Kılıç   | 24.01.2023
Brent petrolün varil fiyatı 87,97 dolar

Ankara

Dün 89,09 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 88,19 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.44 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,25 azalarak 87,97 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 81,53 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, ABD ekonomisinin yavaşlayacağına dair endişeler ve ülkede ham petrol talebinde düşüş olduğu yönündeki algı etkili oldu.

Piyasalar bugün ABD'den gelecek ham petrol stok tahminini bekliyor. Stoklardaki artış ya da azalış piyasa oyuncularına ülkede petrole olan talebe ilişkin bilgi veriyor. Tahminin ardından yarın da ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) resmi verileri açıklanacak.

Geçen hafta açıklanan EIA verilerine göre ABD'nin ticari ham petrol stokları, yaklaşık 8,4 milyon varil artmıştı. Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol ve benzin stoklarındaki artış, talebin düştüğüne işaret ederek fiyatlar üzerinde baskı kuruyor. Bu hafta açıklanacak verilerin de stoklarda artış olduğuna işaret edeceği beklentisi var.

Çin'de Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılması ve uluslararası seyahate tekrar izin verilmesiyle petrol talebinin artacağı beklentisi fiyat düşüşünü kısıtlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 88,09 ile 88,30 dolar aralığının direnç, 87,88 ile 87,67 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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