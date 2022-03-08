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Ekonomi

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,52 azalışla 1.987,00 puandan başladı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 08.03.2022
Borsa güne düşüşle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,33 puan ve yüzde 0,52 değer kaybederek 1.987,00 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,60 ve holding endeksi yüzde 0,92 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kaybettiren yüzde 1,77'yle turizm, tek kazandıran yüzde 4,98'le madencilik oldu.

Bu arada, Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylarda, bugünkü seansta açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı uygulanacağını duyurdu.

Dün güne düşüşle başlayan ve dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, küresel pay piyasalarından pozitif ayrıştı ve günü yüzde 0,33 artışla 1.997,33 puandan tamamladı.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşına dair gelişmelerin yatırımcı fiyatlamalarında temel faktör olmaya devam ettiğini belirterek, emtia fiyatlarının seyrinin de enflasyon ve büyüme odaklı beklentilerin yönetimi açısından yakından takip edildiğini söyledi.

Bugün yurt içinde Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretimi, Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de dış ticaret dengesinin izleneceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.950 ve 1.890 seviyelerinin destek, 2.040 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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