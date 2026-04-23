ABD'den Çin'e "endüstriyel ölçekli" yapay zeka damıtma suçlaması

Beyaz Saray Bilim ve Teknoloji Politikası Ofisi Direktörü Michael Kratsios tarafından federal kurumların başkanlarına gönderilen yazıda, yabancı oluşumların ABD'nin öncü yapay zeka sistemlerini damıtmak için kasıtlı faaliyetler yürüttüğü ileri sürüldü.

Yazıda, ABD hükümetinin, başta Çin merkezliler olmak üzere yabancı oluşumların ABD'nin öncü yapay zeka sistemlerini damıtmak için "endüstriyel ölçekli" kampanyalar yürüttüğüne dair bilgiye sahip olduğu belirtildi.

Söz konusu kampanyaların tespit edilmemek için on binlerce vekil hesabı kullandığına ve tescilli bilgileri açığa çıkarmak için sistem kırma tekniklerinden yararlandığına değinilen yazıda, bu durumun, Amerikan uzmanlığını ve inovasyonunu suistimal ettiği aktarıldı.

Yazıda, bu yöntemlerle Amerikan yapay zeka modellerinden sistematik olarak kabiliyetlerin kopyalandığı iddia edildi.

Bu tür gizli ve izinsiz damıtma yöntemleriyle geliştirilen modellerin orijinalinin tam performansını sergileyemediği belirtilen yazıda, ancak yabancı aktörlerin belirli kıyaslama testlerinde benzer sonuçlar veren ürünleri maliyetin çok küçük bir kısmına piyasaya sürmelerine olanak tanıdığı ifade edildi.

Bu faaliyetlere karşı alınacak önlemlere de yer verilen yazıda, yabancı aktörlerin yetkisiz damıtma girişimleri hakkında Amerikan şirketleriyle bilgi paylaşılacağı, özel sektörün bu tür saldırılara karşı koordinasyonunun artırılacağı, savunma yöntemleri geliştirmek için ortak çalışılacağı ve bu kampanyaları yürüten aktörlerin sorumlu tutulması için çeşitli önlemlerin araştırılacağı kaydedildi.

Yapay zeka literatüründe "damıtma" büyük ve karmaşık modellerin kabiliyetlerinin daha küçük ve verimli modellere aktarılması sürecini ifade ediyor.