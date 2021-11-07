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Ekonomi

Bazı balık türleri tescil edildi

Palamut, sardalya, sarıkuyruk, istavrit, turna, Eğirdir yağ balığı, eğrez ve Karabiga karidesi tescil edildi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 07.11.2021
Bazı balık türleri tescil edildi

Ankara

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Ürünleri Tescil Komitesinin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün başvurusu üzerine tanımları, morfolojik, biyolojik özellikleri, genetik ve diğer özellikleri belirlenen palamut, sardalya, sarıkuyruk, istavrit, turna, Eğirdir yağ balığı, eğrez ve Karabiga karidesi türlerinin tesciline karar verildi.

Bu türlerin kullanım amacı, gıda, rekreasyon olarak belirlendi.

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