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Ekonomi

TCMB reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarını belirledi

Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranının yıllık yüzde 15,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranının ise yıllık 16,75 olarak tespit edildiği bildirildi.

Elif Ferhan Yeşilyurt   | 19.12.2020
TCMB reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarını belirledi

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğinde, TCMB tarafından vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranının yıllık yüzde 15,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranının ise yıllık 16,75 olarak tespit edildiği belirtildi. 

Tebliğde, belirlenen bu oranların bugün itibarıyla yürürlüğe girdiği kaydedildi.


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