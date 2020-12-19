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Ekonomi

Teknik servislerin değerlendirme ve denetim işlemleri uzaktan yapılabilecek

Olağanüstü durumlarda teknik servislerin değerlendirme ve denetim işlemleri, bilişim teknolojileri kullanılarak, uzaktan yapılabilecek.

Arife Yıldız Ünal   | 19.12.2020
Teknik servislerin değerlendirme ve denetim işlemleri uzaktan yapılabilecek

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, Teknik Servislere Dair Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, teknik servislerin değerlendirme ve denetim işlemleri yerinde yapılacak. Ancak doğal afet, salgın, karantina uygulaması, güvenlik tedbirleri gibi olağanüstü durumlarda bilişim teknolojileri kullanılarak uzaktan değerlendirme ve denetim mümkün olacak.

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