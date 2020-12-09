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Ekonomi

İzmir Yenifoça Yat Limanı Projesi ihalesi 18 Ocak 2021'e ertelendi

İzmir Yenifoça Yat Limanı Projesi'nin yap-işlet-devret modeliyle yaptırılmasına ilişkin ihale, 18 Ocak 2021'e ertelendi.

Arife Yıldız Ünal   | 09.12.2020
İzmir Yenifoça Yat Limanı Projesi ihalesi 18 Ocak 2021'e ertelendi

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, daha önce 26 Ekim'de gerçekleştirileceği ilan edilen İzmir Yenifoça Yat Limanı Projesi'nin YİD modeli çerçevesinde yaptırılmasına ilişkin ihalenin yeni tarihi 18 Ocak 2021 oldu.

İhalede teklifler o gün en geç saat 12.00'ye kadar verilebilecek ve ihale saat 13.30'da gerçekleştirilecek.

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