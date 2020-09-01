Bakan Varank'tan İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi değerlendirmesi
Varank, endeksin ağustos ayı verilerine ilişkin, "10 sektörün 8'inde artış var. Gıda, giyim ve deri ürünlerinde üretim artıyor. En fazla yeni sipariş artışı ana metalde. Diğer ülkelere kıyasla pozitif ayrışma devam ediyor" dedi.
Ankara
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi'ndeki (PMI) ağustos ayı verilerine ilişkin, "10 sektörün 8'inde artış var. Gıda, giyim ve deri ürünlerinde üretim artıyor. En fazla yeni sipariş artışı ana metalde. Diğer ülkelere kıyasla pozitif ayrışma devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Bakan Varank, Twitter hesabından, İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye İmalat PMI verisine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Ağustos PMI temmuza göre bir miktar düşse de, 54,3'lük değerle eşiğin üzerinde ve canlanmayı gösteriyor— Mustafa Varank (@varank) September 1, 2020
📌10 sektörün 8'inde artış var
📌Gıda, giyim ve deri ürünlerinde üretim artıyor
📌En fazla yeni sipariş artışı ana metalde
📌Diğer ülkelere kıyasla pozitif ayrışma devam ediyor pic.twitter.com/0OhCEMWmrA
Ağustosta temmuza göre endeksin bir miktar gerilemesine karşın 54,3'lük değerle eşiğin üzerinde olduğunu ve canlanmayı gösterdiğini vurgulayan Varank, "10 sektörün 8'inde artış var. Gıda, giyim ve deri ürünlerinde üretim artıyor. En fazla yeni sipariş artışı ana metalde. Diğer ülkelere kıyasla pozitif ayrışma devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.
Varank'ın paylaşımında yer verdiği grafiğe göre Türkiye, endekste ağustosta elde ettiği 54,3'lük değerle aralarında ABD, Çin, Almanya, Fransa, Rusya'nın da bulunduğu pek çok ülkeyi geride bıraktı.
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