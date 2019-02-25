Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Sanayi üretimindeki eğilimin yakın takipçisiyiz. Gerekli adımları ekonomi yönetimi olarak atacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Son dönemde reel sektörde istihdamı ve üretimi teşvik etmek için çok önemli düzenlemeleri hayata geçirdik." dedi.

Bolu'da sanayiciler ile istişare ve değerlendirme toplantısına katılan Varank, burada yaptığı konuşmada, sanayicilerle bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Varank, tüm gün Bolu'da olacaklarını aktararak, esnafından sanayicisine, gencinden yaşlısına ilin nabzını tutmak istediklerini kaydetti.

"Çabamız milli teknoloji vizyonuyla rekabetçi sanayi altyapısı oluşturmak"

Üretimi merkeze alan bir Bakanlık olduklarını söyleyen Varank, şöyle devam etti:

"Ar-Ge'den başlayıp, ürünün ticarileşmesine kadar süren tüm aşamaları destekleyen mekanizmalarımız mevcut. Aslında tüm çabalarımız, milli teknoloji güçlü sanayi vizyonuyla dünyayla rekabetçi bir sanayi altyapısı oluşturmak.

Dolayısıyla sanayicinin yüklerini azaltmak, yatırımları teşvik etmek ve teknolojik yetkinliklerimizi artırmak için çok çalışıyoruz. Görüş ve önerileriniz, bizler için önemli. Bu yüzden yurdun dört bir yanını geziyor, tüm paydaşlarımızla istişarelerde bulunuyoruz. Çözüm odaklıyız, fikirlerinizi hayata geçirmede size yardımcı olmak, en temel önceliğimiz. Sizden beklentimiz, iş gücünüzü daha çok sahiplenip üretim faaliyetlerinize daha güçlü sahip çıkmanız. Sanayi üretimindeki eğilimin yakın takipçisiyiz. Gerekli adımları, ekonomi yönetimi olarak atacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bakın son dönemde reel sektörde istihdamı ve üretimi teşvik etmek için çok önemli düzenlemeleri hayata geçirdik. Bunların bir kısmını da bugün Ankara'da diğer bakan arkadaşlarımız TOBB'da yaptıkları toplantıda ilan edecekler."

Bakan Varank, "Yerli kaynaklarımızdan en ideal şekilde yararlanıp, üretimde tam bağımsızlığı hedefliyoruz ancak bu sayede döviz kurlarındaki dalgalanmaların üretime olan etkisini en aza indirebiliriz. İşte yakında açıklayacağımız yerlileştirme ürün programıyla bu ihtiyaca çözüm bulmak istiyoruz." diye konuştu.

"OSB'lerdeki yatırımcıların arsa tahsis süreçlerini hızlandırdık"

Bakan Varank, asgari ücret desteği ve 5 puanlık prim indirimi desteğinin devam ettiğini anlatarak, OSB'lerdeki yatırımcılar için arsa tahsis süreçlerini hızlandırdıklarını dile getirdi.

OSB'lerde yapı ruhsatını almasına rağmen iş yeri açma ve çalışma ruhsatını alamamış girişimcilere bir şans daha verdiklerini belirten Varank, uzatma sürelerini yeniden başlatarak yatırımların tamamlanmasının önünü açtıklarının altını çizdi.

Varank, birkaç gündür yerlileştirme alanında atacakları adımlardan bahsettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Yerli kaynaklarımızdan en ideal şekilde yararlanıp, üretimde tam bağımsızlığı hedefliyoruz ancak bu sayede döviz kurlarındaki dalgalanmaların üretime olan etkisini en aza indirebiliriz. İşte yakında açıklayacağımız yerlileştirme ürün programıyla bu ihtiyaca çözüm bulmak istiyoruz. Programla birlikte desteklerimizi uçtan uça ve sonuç odaklı şekilde tasarlayacağız. Enerjiden sağlığa, imalattan yazılıma pek çok sektörde üretim potansiyelimizi yukarılara taşıyacağız.

Yerli katma değer konusunda hem üreticinin hem de tüketicinin farkındalığının yüksek olması gerekiyor. Buradan hareketle hem yerli ürünü üreten hem de bunu kullananın kazançlı çıkacağı bir mekanizma tasarlıyoruz. Nihai amaç, Türk sanayisine katma değerli üretimle çağ atlatmak. Ülkemizin ihtiyacı olan bu yapısal dönüşümü inşallah hep birlikte başaracağız. Üzerinde çalıştığımız bir diğer konu da kamuda yerli malı alımının daha güçlü teşvik edilmesi. Kamu olarak oluşturacağımız ölçekle sanayimizin nitelik ve nicelik açısından gelişmesine liderlik etmek istiyoruz."

"Küçük, büyük demedik, üretimin tüm aktörlerini destekledik"

Bakan Varank, Bolu'daki KOBİ'leri de ihmal etmediklerini dile getirerek, "Şöyle ki 2002'ye kadar sadece 2 KOBİ, KOSGEB desteklerinden faydalanabilmiş. Biz, 16 yılda bin 674 KOBİ'mize ulaştık, yani 837 katlık artış var. Küçük, büyük demedik, üretimin tüm aktörlerini destekledik." ifadelerini kullandı.

Ülkelerin rekabet gücünün yenilik yapma performanslarıyla doğru orantılı olduğuna işaret eden Varank, şu bilgileri paylaştı:

"İşte Ar-Ge çalışmaları burada kritik rol oynuyor. 2002 öncesinde Bolu'da Ar-Ge ekosistemi anlamında hiçbir altyapı yoktu, biz sıfırdan altyapı kurduk. Geldiğimiz noktada Bolu, 1 Teknopark'ta 2 Ar-Ge merkezine ev sahipliği yapıyor. Doğu Marmara Kalkınma Ajansımız ilimizde 151 projeye 39 milyon liralık destek sağladı."

Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Nükleer Radyasyon Dedektörleri Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde kurulan test merkezinin yüzde 75'inin Doğu Marmara Kalkınma Ajansı kaynağıyla finanse edildiğini anlatan Varank, şunları kaydetti:

"Burada üretilen yerli radyasyon dedektörleri, CERN'de devam eden Atlas Deneyi'nde başarıyla test edildi. Şimdilerde bu dedektörlerin yeni nesil otomobiller ve yenilenebilir enerji sistemlerinde kullanılması için çalışmalarımız sürüyor."

Varank, Bolu'nun doğusunda ikinci OSB kurulması talebini bildiğini belirterek, "En kısa sürede resmi başvurunuzu yapmanızı bekliyoruz. Hazine ağırlıklı bir arazi seçilirse işimiz son derece kolaylaşır. Dolayısıyla yer seçiminiz burada en kilit konulardan biri. KOSGEB desteklerinin artması talebinde bulunmuşsunuz." diye konuştu.