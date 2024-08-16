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Ekonomi

Bakan Şimşek'ten enflasyonda düşüş mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, 12 ve 24 ay sonrası enflasyon beklentilerinin 10 aydır iyileştiğini belirterek "Yıllık enflasyonun ağustosta da belirgin şekilde gerilemesini ve yılın kalan döneminde düşüşe devam etmesini bekliyoruz" dedi.

Hülya Ömür Uylaş  | 16.08.2024 - Güncelleme : 16.08.2024
Bakan Şimşek'ten enflasyonda düşüş mesajı

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Merkez Bankasının Piyasa Katılımcıları Anketi'ni değerlendirdi.

Piyasalardaki enflasyon beklentilerine dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"12 ve 24 ay sonrası enflasyon beklentileri 10 aydır iyileşiyor. Temmuzda geçici etkiler kaynaklı yüksek gerçekleşen aylık enflasyon yıl sonu beklentisinde sınırlı artışa yol açsa da 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 28,7'ye gerilerken 24 ay sonrası yüzde 19,3 oldu. Yıllık enflasyonun ağustosta da belirgin şekilde gerilemesini ve yılın kalan döneminde düşüşe devam etmesini bekliyoruz."

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