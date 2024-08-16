Bakan Şimşek'ten enflasyonda düşüş mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, 12 ve 24 ay sonrası enflasyon beklentilerinin 10 aydır iyileştiğini belirterek "Yıllık enflasyonun ağustosta da belirgin şekilde gerilemesini ve yılın kalan döneminde düşüşe devam etmesini bekliyoruz" dedi.
Ankara
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Merkez Bankasının Piyasa Katılımcıları Anketi'ni değerlendirdi.
12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentileri on aydır iyileşiyor.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) August 16, 2024
Temmuzda geçici etkiler kaynaklı yüksek gerçekleşen aylık enflasyon yıl sonu beklentisinde sınırlı artışa yol açsa da 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 28,7’ye gerilerken, 24 ay sonrası yüzde 19,3 oldu.… pic.twitter.com/KefgbG9wur
Piyasalardaki enflasyon beklentilerine dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:
"12 ve 24 ay sonrası enflasyon beklentileri 10 aydır iyileşiyor. Temmuzda geçici etkiler kaynaklı yüksek gerçekleşen aylık enflasyon yıl sonu beklentisinde sınırlı artışa yol açsa da 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 28,7'ye gerilerken 24 ay sonrası yüzde 19,3 oldu. Yıllık enflasyonun ağustosta da belirgin şekilde gerilemesini ve yılın kalan döneminde düşüşe devam etmesini bekliyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.