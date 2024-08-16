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Ekonomi

Küresel LNG ithalatı temmuzda yüzde 1,8 arttı

Küresel sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatı dalgalı spot LNG fiyatlarının etkisiyle temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 artarak yaklaşık 32,7 milyon ton oldu.

Fuat Kabakcı  | 16.08.2024 - Güncelleme : 16.08.2024
Küresel LNG ithalatı temmuzda yüzde 1,8 arttı

Ankara

Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'nun (GECF) yayımladığı "Aylık Gaz Piyasası Raporu"na göre, küresel LNG ticaretinin artışına Asya Pasifik ve Orta Doğu bölgeleri öncülük etti.

Spot LNG fiyatlarının dalgalı seyretmesi LNG sevkiyatlarının Asya Pasifik bölgesine kaymasına yol açtı.

Küresel LNG ticareti temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,8 artarak 32,7 milyon ton olarak kayıtlara geçti.

Küresel LNG ithalatı ocak-temmuz döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,9 artışla 239,3 milyon ton oldu.

Asya Pasifik'te sıcak havalar LNG ithalatını artırdı

Asya Pasifik bölgesinin LNG ithalatı temmuzda yüzde 14 artışla 23,4 milyon tona yükseldi.

Bölgede etkili olan sıcak hava elektrik tüketimini ve buna bağlı olarak LNG ithalatını artırdı.

Hindistan, Endonezya, Japonya, Güney Kore ve Tayland ithalatta en büyük paya sahip olan ülkeler oldu. Ocak-temmuz döneminde ise bölgenin LNG ithalatı yüzde 11 artarak 164,5 milyon ton olarak gerçekleşti.

Orta Doğu bölgesinde ise LNG ithalatı Mısır'ın iç tüketimini karşılamak amacıyla ithalata ağırlık vermesi nedeniyle Temmuz 2018'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Bölgenin temmuz LNG ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 artışla 1,67 milyon tona yükselirken, ocak-temmuz dönemi ithalatı yüzde 39 artarak 5,49 milyon tona çıktı.

Avrupa'nın LNG ithalatı

LNG ithalatında Avrupa'da doğal gaz depolarının doluluk seviyeleri ve boru gazı ithalatının istikrarlı sürmesi, kıtanın temmuz LNG ithalatını yüzde 26 düşürürken, geçen ay 6,34 milyon ton ithalat yapıldı.

Öte yandan Latin Amerika ve Karayiplerin temmuzda LNG ithalatı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23 düşüşle 1,24 milyon ton oldu. Yılın ilk 7 ayında bölgenin LNG ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 artışla 7,68 milyon ton olarak hesaplandı.

Küresel LNG ihracatı ise temmuzda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,1 artarak 33,36 milyon tona yükseldi. İhracat ocak-temmuz döneminde ise yüzde 1,1 artışla 239,4 milyon tona ulaşırken, ABD, Katar ve Avustralya ihracatta başı çeken ülkeler oldu.

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