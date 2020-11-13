Euro
9.03
Dolar
7.63
BIST 100
1,289.46
Altın
1,880.21
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Bakan Pekcan'dan ihracatçılara yeni finansman müjdesi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türk Eximbank, ihracatçılarımıza yönelik, uluslararası piyasadan 561 milyon dolar tutarında, 1 yıl vadeli yeni sendikasyon kredisi sağladı." dedi.

Merve Özlem Çakır   | 13.11.2020
Bakan Pekcan'dan ihracatçılara yeni finansman müjdesi

Ankara

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada, Türk Eximbank'ın dün imzalanan anlaşmayla Mizuho Bank, Ltd. koordinatörlüğünde bir bankalar konsorsiyumundan 397,9 milyon avro ve 99,8 milyon dolar olmak üzere toplam 561 milyon dolar tutarında 1 yıl vadeli yeni finansman sağladığını bildirdi. 

Bu kredinin toplam maliyetinin, en yüksek tutarla katılan bankalar için avro diliminde 6 aylık Euribor + yüzde 2,50 ve ABD doları diliminde 6 aylık Libor + yüzde 2,75 olduğuna dikkati çeken Pekcan, krediye Avrupa, Uzak Doğu, Körfez Bölgesi ve Türkiye dahil olmak üzere geniş bir coğrafyadan toplam 23 bankanın katıldığına işaret etti.

İhracat kredilerinin yüzde 50'sini tek başına kullandıran Türkiye'nin resmi destekli ihracat finansman kuruluşu Türk Eximbank'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde sağladığı bu sendikasyon kredisinin, ihracatçıların ve ihracat odaklı KOBİ'lerin finansmana erişimi konusunda son derece önemli olduğunu belirten Pekcan, "Söz konusu finansman, ayrıca uluslararası sermaye piyasalarının Türkiye ekonomisine duyduğu güvenin bir göstergesi." değerlendirmesinde bulundu. 

Bu yılın sonuna kadar 350 milyon dolar ilave kaynak sağlanacak

Türk Eximbank'ın sendikasyon işlemi dahil olmak üzere yılbaşından bu yana 2,5 milyar dolardan fazla fon kaynağını ihracatçıların hizmetine sunduğuna dikkati çeken Pekcan, şunları kaydetti: 

"Ekonomik büyümeye etki edecek katma değeri yüksek ihracatın desteklenmesine yönelik çalışmalarını hız kesmeden sürdürecek olan Eximbank, 2020 yıl sonuna kadar uluslararası piyasalardan yaklaşık 350 milyon ABD doları daha ilave kaynak sağlamayı planlıyor. Desteklerimizle ihracatçılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Söz konusu finansmanın ihracatçılarımıza hayırlı olmasını diliyorum." 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin yüzde 18'i diyabet hastası
Rusya'da son 24 saatte 21 bin 983 yeni Kovid-19 vakası görüldü
SARS tecrübelisi Tayvan, Kovid-19'a karşı erken ve etkili tedbir aldı
'Nefes almak çok kıymetli bir hale geliyor'
'Lütfen bu hastalığı ciddiye alın, gerçekten piyango gibi bir hastalık'

Benzer haberler

Bakan Pekcan'dan ihracatçılara yeni finansman müjdesi

Bakan Pekcan'dan ihracatçılara yeni finansman müjdesi

Bakan Pekcan: 2020'de ihracatçımıza 1 milyar 779 milyon lira destek sağladık

Garanti belgeleri ve servis fişlerinde 'elektronik' dönem

Bakan Pekcan: Daha fazla kadınımızı girişimci, iş insanı ve ihracatçı yapmak hedefiyle hareket ediyoruz

Bakan Pekcan: Daha fazla kadınımızı girişimci, iş insanı ve ihracatçı yapmak hedefiyle hareket ediyoruz
Ticaret Bakanı Pekcan: Avrupa'ya açılan sınır kapılarında tır geçiş rekoru kırıldı

Ticaret Bakanı Pekcan: Avrupa'ya açılan sınır kapılarında tır geçiş rekoru kırıldı
Bakan Pekcan: Türkiye bugüne kadarki en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştı

Bakan Pekcan: Türkiye bugüne kadarki en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştı