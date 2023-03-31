Dolar
19.19
Euro
20.84
Altın
1,978.13
ETH/USDT
1,828.00
BTC/USDT
28,436.00
BIST 100
4,812.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Bakan Nebati dış borç stoku verilerini değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Türkiye, borç stoku açısından en az borçlu ülkeler arasındaki yerini giderek daha da perçinlemiştir." ifadesini kullandı.

Cüneyt Kemal Özkök  | 31.03.2023 - Güncelleme : 31.03.2023
Bakan Nebati dış borç stoku verilerini değerlendirdi

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'nin AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stokunun GSYH'ye oranının 2022 yılında bir önceki yıla göre 10,1 puan azalarak yüzde 31,7'ye gerilediğini belirterek, "Türkiye, borç stoku açısından en az borçlu ülkeler arasındaki yerini giderek daha da perçinlemiştir." ifadesini kullandı.

Bakan Nebati, Türkiye'nin bugün açıklanan dış borç stoku verilerine ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.

Kamu maliyesinin en önemli göstergelerinden biri olan borç stokunun GSYH'ye oranının 2002 yılından bu yana düşmeye devam ettiğini belirten Nebati, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stokunun GSYH'ye oranı 2022 yılında bir önceki yıla göre 10,1 puan azalarak yüzde 31,7'ye kadar gerilemiştir. Bu oran, 2002 yılında yüzde 71,5 seviyesindeydi. Söz konusu oran, AB ülkelerinde ise bugün ortalama yüzde 85 seviyelerinde seyrediyor. Türkiye, borç stoku açısından en az borçlu ülkeler arasındaki yerini giderek daha da perçinlemiştir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yüksek Seçim Kurulu'ndan seçmen kaydı sorgulanmasına ilişkin açıklama
İYİ Parti İl Başkanlığına isabet eden merminin, inşaat bekçisinin silahından çıktığı belirlendi
Malatya'ya gelen ünlüler, depremzedelerle buluştu
Türkiye, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına saldırıya izin verilmesini lanetledi
İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına yönelik silahlı saldırının faili yakalandı

Benzer haberler

Bakan Nebati dış borç stoku verilerini değerlendirdi

Bakan Nebati dış borç stoku verilerini değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Diyarbakır'da depremzedelerle iftar yaptı

Bakan Nebati: Deprem felaketinin ardından vatandaşları ve reel sektörü destekleyici tedbirleri hızla hayata geçirdik

Bakan Nebati'den Türkiye Ekonomi Modeli'nde "kararlılık" mesajı

Bakan Nebati'den Türkiye Ekonomi Modeli'nde "kararlılık" mesajı
Bakan Nebati: Kentsel dönüşüme ilişkin yürütülen kampanyada Türkiye'nin her ilinden ciddi talep aldık

Bakan Nebati: Kentsel dönüşüme ilişkin yürütülen kampanyada Türkiye'nin her ilinden ciddi talep aldık
Bakan Nebati: Şu ana kadar selzedelerimiz için toplamda 11 milyon 870 bin liralık bir kaynak aktarıldı

Bakan Nebati: Şu ana kadar selzedelerimiz için toplamda 11 milyon 870 bin liralık bir kaynak aktarıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet