Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelecek
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş dünyası temsilcileriyle 11 Aralık Cumartesi günü bir araya geleceğini söyledi.
TBMM
Nebati, Bakanlığının 2022 yılı bütçe görüşmeleri için geldiği TBMM'de, basın mensuplarının sorusunu yanıtladı.
Bir gazetecinin, "Hafta sonu iş dünyasıyla mı buluşacaksınız?" sorusuna Nebati, "Evet, cumartesi günü inşallah." yanıtını verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.