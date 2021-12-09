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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş dünyası temsilcileriyle 11 Aralık Cumartesi günü bir araya geleceğini söyledi.

Seval Ocak Adıyaman   | 09.12.2021
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelecek

TBMM

Nebati, Bakanlığının 2022 yılı bütçe görüşmeleri için geldiği TBMM'de, basın mensuplarının sorusunu yanıtladı.

Bir gazetecinin, "Hafta sonu iş dünyasıyla mı buluşacaksınız?" sorusuna Nebati, "Evet, cumartesi günü inşallah." yanıtını verdi.

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