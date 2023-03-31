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Ekonomi

Türk ihracatçılar Etiyopya'da temaslarda bulundu

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Genel Ticaret Heyeti, Etiyopya'da temaslarda bulundu.

Gültekin Yetgin  | 31.03.2023 - Güncelleme : 31.03.2023
Türk ihracatçılar Etiyopya'da temaslarda bulundu

Giresun

KFMİB'den yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı koordinasyonundaki organizasyon, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Karadeniz İhracatçı Birlikleri (KİB) iş birliğinde 20-24 Mart tarihleri arasında, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da gerçekleştirildi.

Yaklaşık 120 milyon civarındaki nüfusuyla, Afrika Kıtası'nın nüfus yoğunluğu en fazla ikinci ülkesi olan ve dünyada en hızlı büyüyen ekonomilerden birisi olarak göze çarpan Etiyopya'ya yönelik ihracatı artırmak amacıyla organize edilen programa, inşaat malzemeleri, makine ve aksamları, tekstil ile gıda başta olmak üzere çeşitli sektörlerden 23 Türk ihracatçı firma temsilcisi katıldı.

Heyet, program çerçevesinde Addis Ababa Ticaret Müşaviri Taha Alperen Salar, katılımcı firma temsilcilerine yönelik sunum gerçekleştirdi, söz konusu ülkeye ilişkin genel bilgilendirme yaptı.

Türk ihracatçıları ile Etiyopyalı alıcılar arasında ikili görüşmelerin gerçekleştirildiği etkinliğin açılış seremonisinde, heyet başkanı sıfatıyla KİB Koordinatör Başkanı Hasan Osman Sabır, Etiyopya Ticaret Odası ve Sektörler Birliği Başkanı Melaku Ezezew ile Türkiye Cumhuriyeti Addis Ababa Büyükelçisi ve Afrika Birliği Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Berk Baran katılımcılara hitap etti.

Gün boyu 23 Türk firma ile 120'yi aşkın Etiyopyalı alıcı arasında 300'ün üzerinde ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi.

Başarı ile sonuçlandırılan Etiyopya Genel Ticaret Heyeti'nin, Afrika kıtasında önemli bir ticari partner olan Etiyopya'ya yönelik ihracatın daha üst seviyelere çıkartılması yolunda önemli faydalar sağlayacağı değerlendiriliyor.

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