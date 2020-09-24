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Türkiye, Koronavirüs

Türkiye'de son 24 saatte 1721 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 74 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte 113 bin 317 Kovid-19 testi yapıldı, 1721 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Barış Gündoğan   | 24.09.2020
Türkiye'de son 24 saatte 1721 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 74 kişi hayatını kaybetti

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye'de son 24 saatte 1721 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 74 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 113 bin 317 Kovid-19 testi yapıldı, 1721 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 74 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1241 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 271 bin 964'e çıktı.

Toplam test sayısı 9 milyon 721 bin 687, vaka sayısı 309 bin 790, vefat sayısı 7 bin 785 olarak kayıtlara geçti.

Aktif hasta sayısı 30 bin 41, ağır hasta sayısı 1573, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 6,6 oldu.

"Sağlıkçılarımız son derece özverili"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, ağır hasta sayısının 1573'e ulaştığına işaret ederek, "Hastalarda zatürre oranı (yüzde 6.6) düşmeye devam ediyor. Bugün tespit edilmiş yeni hasta sayımız 1721. Sağlıkçılarımız son derece özverili. Tedbirlere uyarak sağlık çalışanlarımızın yanında olalım." ifadelerini kullandı.

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