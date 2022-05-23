Dolar
15.82
Euro
16.86
Altın
1,854.39
ETH/USDT
2,069.50
BTC/USDT
30,449.00
BIST 100
2,363.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Ekonomi

Bakan Kirişci'den pancar üreticisi çiftçiye nakdi avans müjdesi

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Türkşeker ile "sözleşmeli tarım" kapsamında bu yıl pancar eken 28 bin 800 çiftçiye yaklaşık 490 milyon lira nakdi avans ödemesi yapılacağını bildirdi.

Erhan Cihan Ünal   | 23.05.2022
Bakan Kirişci'den pancar üreticisi çiftçiye nakdi avans müjdesi Fotoğraf: Özkan Bilgin/AA

Ankara

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Bu yıl pancar eken çiftçilere 1 ton pancar için verilecek avansın yüzde 290 artışla 18 liradan 70 liraya çıkarıldığını belirten Kirişci, şunları kaydetti:

"Türkşeker ile 'Sözleşmeli Tarım' kapsamında bu yıl pancar eken 28 bin 800 çiftçimize toplamda yaklaşık 490 milyon lira nakdi avans ödemesi yapılacak. 3 defa ödenen avans sayısı 5'e çıkartıldı. Çiftçilerimizin pancar ekim ve sulamaları için kullandıkları elektrik ve motorin masrafları için Türkşeker tarafından faizsiz olarak verilecek olan ilk nakdi avanslar 24 Mayıs'ta çiftçimizin hesabında olacaktır."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Belçika'da 436 bin doz Kovid-19 aşısı çöpe gidecek
Günlük Kovid-19 vaka sayısı yaklaşık iki yıl sonra ilk kez 1000'in altına indi
Kovid-19 vaka sayısı binin altına düştü
TURKOVAC'ı geliştiren Özdarendeli: TURKOVAC aşı çalışmaları 700-800 kişinin çalıştığı operasyon haline geldi
Türkiye'de 1264 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 3 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Bakan Kirişci'den pancar üreticisi çiftçiye nakdi avans müjdesi

Bakan Kirişci'den pancar üreticisi çiftçiye nakdi avans müjdesi