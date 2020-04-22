Türkşeker'den pancar çiftçisine sözleşmeli üretim desteği
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Çiftçinin pancardan sonra ekeceği ürünün tohum, gübre ve nakit avansını Türkşeker ödeyecek. Çiftçi, krediye muhtaç olmadan üretim yapacak." dedi.
Ankara
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Çiftçinin pancardan sonra ekeceği ürünün tohum, gübre ve nakit avansını Türkşeker ödeyecek. Çiftçi, krediye muhtaç olmadan üretim yapacak. Sözleşmeli üretim yapan çiftçilere alım garantisi de verilecek. Sözleşmeli hububat üretimiyle çiftçiler 3,5 milyar lira kazanç sağlayacak." ifadelerini kullandı.
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