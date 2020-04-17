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Ekonomi

Türkşeker, Kovid-19 ile mücadeleye etil alkol üretimini artırarak katıldı

Türkşeker, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede etil alkole yönelik talebi dikkate alarak, Eskişehir Alkol Fabrikasının üretim kapasitesini artırdı.

Sefa Şengül   | 17.04.2020
Türkşeker, Kovid-19 ile mücadeleye etil alkol üretimini artırarak katıldı

Ankara

Türkşekerden yapılan yazılı açıklamaya göre, fabrikanın günlük 35-40 bin litre olan etil alkol üretim kapasitesi, 10 bin litresi ham alkol olmak üzere 60 bin litreye çıkarıldı.

Fabrikanın tam kapasite çalışmaya başlamasıyla etil alkol üretimi yüzde 71 artırıldı.

Türkşeker Genel Müdürü Mücahit Alkan, Kovid-19 ile mücadele sürecinde kamu hastaneleri başta olmak üzere kolonya ve dezenfektan üreticilerine 7 gün 24 saat destek verdiklerini bildirdi.

Alkan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yönlendirmesi ve desteğiyle Eskişehir Alkol Fabrikasında üretime başladıklarını belirterek şunları kaydetti:

"21 gün içinde ürettiğimiz toplam 1 milyon litre yüzde 96 saflıktaki etil alkol, tüm dünyayı tehdit eden Kovid-19 pandemisi ile mücadele kapsamında dezenfektan, kolonya ve sağlık sektöründe kullanıldı."

Küçük ve orta ölçekli pek çok kolonya ve dezenfektan üreticisine de can suyu olmaya çalıştıklarını ifade eden Alkan, ağustos ayı sonuna kadar sağlık sektöründe kullanılmak üzere toplam 8,5 milyon litre etil alkol üretmeyi hedeflediklerini bildirdi.

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