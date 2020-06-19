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Ekonomi

Bakan Albayrak'tan FİKKO açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantısında, Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında normalleşme sürecinde gelinen noktayı ve küresel gelişmeleri istişare ettiklerini bildirdi.

Muhammet Emin Horuz   | 19.06.2020
Bakan Albayrak'tan FİKKO açıklaması

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Türkiye'yi büyük hedeflerine taşıyacak adımları birer birer hayata geçireceklerini belirtti.

Bakan Albayrak, açıklamasında şunları kaydetti:

"Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında normalleşme sürecinde geldiğimiz noktayı, küresel gelişmeleri Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantımızda kurumlarımızla istişare ettik. İnşallah Türkiye'yi büyük hedeflerine taşıyacak adımları birer birer hayata geçireceğiz."

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