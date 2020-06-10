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Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan 'dijital farkındalık' paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yerli ve milli teknolojik hamlelerimiz, ekonomimiz, dış politikamız, dijital diplomasimiz ve ulusal güvenlik çalışmalarımız ile dijital geleceğe hazırız!" ifadesini kullandı.

Cüneyt Kemal Özkök   | 10.06.2020
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan 'dijital farkındalık' paylaşımı

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yerli ve milli teknolojik hamlelerimiz, ekonomimiz, dış politikamız, dijital diplomasimiz ve ulusal güvenlik çalışmalarımız ile dijital geleceğe hazırız! Geleceğin hazinesi olan dijital dünyanın şeklini, içeriğini ve yönünü değiştirmek bizim elimizde!" ifadesini kullandı.

Albayrak, Twitter hesabından "Dijital farkındalık" etiketiyle yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Siber, dünyada beşten büyüktür. Siber Birleşmiş Milletler veya bölgesel/uluslararası oluşumlar kurarak, oyunun şekli, içeriği ve yönünü değiştirmek bizim elimizdedir. Yerli ve milli teknolojik hamlelerimiz, ekonomimiz, dış politikamız, dijital diplomasimiz ve ulusal güvenlik çalışmalarımız ile dijital geleceğe hazırız! Geleceğin hazinesi olan dijital dünyanın şeklini, içeriğini ve yönünü değiştirmek bizim elimizde!"

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