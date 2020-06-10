Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan 'dijital farkındalık' paylaşımı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yerli ve milli teknolojik hamlelerimiz, ekonomimiz, dış politikamız, dijital diplomasimiz ve ulusal güvenlik çalışmalarımız ile dijital geleceğe hazırız!" ifadesini kullandı.
Ankara
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yerli ve milli teknolojik hamlelerimiz, ekonomimiz, dış politikamız, dijital diplomasimiz ve ulusal güvenlik çalışmalarımız ile dijital geleceğe hazırız! Geleceğin hazinesi olan dijital dünyanın şeklini, içeriğini ve yönünü değiştirmek bizim elimizde!" ifadesini kullandı.
Yerli ve milli teknolojik hamlelerimiz, ekonomimiz, dış politikamız, dijital diplomasimiz ve ulusal güvenlik çalışmalarımız ile dijital geleceğe hazırız! Geleceğin hazinesi olan dijital dünyanın şeklini, içeriğini ve yönünü değiştirmek bizim elimizde!#DijitalFarkındalık pic.twitter.com/nZSr9yk3g3— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) June 10, 2020
Albayrak, Twitter hesabından "Dijital farkındalık" etiketiyle yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Siber, dünyada beşten büyüktür. Siber Birleşmiş Milletler veya bölgesel/uluslararası oluşumlar kurarak, oyunun şekli, içeriği ve yönünü değiştirmek bizim elimizdedir. Yerli ve milli teknolojik hamlelerimiz, ekonomimiz, dış politikamız, dijital diplomasimiz ve ulusal güvenlik çalışmalarımız ile dijital geleceğe hazırız! Geleceğin hazinesi olan dijital dünyanın şeklini, içeriğini ve yönünü değiştirmek bizim elimizde!"Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.