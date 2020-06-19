Euro
7.66
Dolar
6.84
BIST 100
113,707.60
Altın
1,744.65
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Borsa İstanbul'dan rekorlar

Borsa İstanbul Pay Piyasasında 36 milyar 392 milyon 515 bin 374 liralık işlem hacmi ve 8 milyar 67 milyon 49 bin 899 sözleşme adedi ile rekor seviyeye ulaşıldı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 19.06.2020
Borsa İstanbul'dan rekorlar

İstanbul

Borsa İstanbul Pay Piyasasında, 36 milyar 392 milyon 515 bin 374 liralık işlem hacmi rekoru kırıldı.

Borsa İstanbul Pay Piyasasında, 36 milyar 392 milyon 515 bin 374 liralık işlem hacmi ve 8 milyar 67 milyon 49 bin 899 sözleşme adedi ile rekor seviyeye ulaşıldı.

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) pay vadeli işlemlerinde de 5 milyar 40 milyon 313 bin 339 liralık rekor seviye görüldü.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de bugün 28,6 milyar liralık rekor işlem hacmine ulaştı. 27 Şubat'tan bu yana en yüksek seviye olan 114.337,53 puanı gören BIST 100 endeksi, 113.611,89 puanla 26 Şubat'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 617'ye yükseldi
Cezayir'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı 825'e yükseldi
ABD'de Kovid-19'un yeni merkezi Florida olabilir
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 561'e yükseldi
Türkiye'de Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 157 bin 516 oldu

Benzer haberler

Borsa İstanbul'dan rekorlar

Borsa İstanbul'dan rekorlar

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa tarihinin üst üste yükseliş rallisi rekoru kırıldı

Borsa tarihinin üst üste yükseliş rallisi rekoru kırıldı
Bakan Albayrak: Türkiye ekonomisine ve varlıklarına geçmişte olduğu gibi bugün de güvenenler kazanıyor

Bakan Albayrak: Türkiye ekonomisine ve varlıklarına geçmişte olduğu gibi bugün de güvenenler kazanıyor