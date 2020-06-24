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Ekonomi

Bakan Albayrak'tan BİST değerlendirmesi: TL'ye güvenen herkes kazanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Borsa İstanbul'un yılbaşından bu yana artan yatırımcı ilgisiyle yükselişini devam ettirdiğini belirterek, 2020 yılının kayıplarını geri alan az sayıda borsadan biri olduğunu bildirdi.

Mustafa Çalkaya   | 24.06.2020
Bakan Albayrak'tan BİST değerlendirmesi: TL'ye güvenen herkes kazanacak

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, Borsa İstanbul'un yükselişine ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, aralarında Almanya, Fransa, Çin ve İngiltere gibi ülkelerin bu yılki borsa performanslarının yer aldığı grafiğe de yer veren Albayrak, "Borsa İstanbul, yılbaşından bu yana artan yatırımcı ilgisiyle yükselişini adım adım devam ettirerek 2020 yılının kayıplarını geri alan az sayıda borsadan biri oldu. Türk lirasına güvenen, Türk varlıklarına ve şirketlerinin büyüme hikayesine inanan herkes kazanacak." ifadelerini kullandı.

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