Euro
8.88
Dolar
7.49
BIST 100
1,111.24
Altın
1,956.32
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

'Pandemi sonrası normalleşmeyle birlikte bütçe dengemiz Ağustosta 28,2 milyar lira fazla verdi'

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Pandemi sonrası normalleşmeyle birlikte bütçe dengemiz önceki aylardan daha iyi bir tablo çizerek Ağustosta 28,2 milyar lira fazla verdi." dedi.

Enes Duran   | 15.09.2020
'Pandemi sonrası normalleşmeyle birlikte bütçe dengemiz Ağustosta 28,2 milyar lira fazla verdi'

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası normalleşmeyle birlikte bütçe dengesinin önceki aylardan daha iyi bir tablo çizerek ağustosta 28,2 milyar lira fazla verdiğini bildirdi.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından, ağustos ayı bütçe gerçekleşmelerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Olağanüstü bir dönemde olağanüstü tedbirler aldıklarını ifade eden Albayrak, "Pandemi sonrası normalleşmeyle birlikte bütçe dengemiz önceki aylardan daha iyi bir tablo çizerek ağustosta 28,2 milyar lira fazla verdi. Bütçe disiplinini korumak 'evet' ama gereken zamanda gereken adımları atmaktan çekinmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 24 saatte 1742 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu
İçişleri Bakanlığı: Faaliyet alanı dışına çıkan işletmeler kapatılacak
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 80 can kaybı
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 199 bin 148'e çıktı
Güney Afrika'da 12 milyon kişi Kovid-19'a yakalanmış olabilir

Benzer haberler

'Pandemi sonrası normalleşmeyle birlikte bütçe dengemiz Ağustosta 28,2 milyar lira fazla verdi'

'Pandemi sonrası normalleşmeyle birlikte bütçe dengemiz Ağustosta 28,2 milyar lira fazla verdi'

Bakan Albayrak: İnşaat sektöründen güzel haberler gelmeye devam ediyor

Bakan Albayrak: Ülkenin geleceğine güvenen, inanan tüm üreticilerimizin emeğine sağlık

Bakan Albayrak: Elektrik üretiminde rekor kırarak her alanda yükselişimizi sürdürüyoruz

Bakan Albayrak: Elektrik üretiminde rekor kırarak her alanda yükselişimizi sürdürüyoruz
Bakan Albayrak: Türkiye Sigorta küresel rekabette güçlü bir piyasa oyuncusu olacak

Bakan Albayrak: Türkiye Sigorta küresel rekabette güçlü bir piyasa oyuncusu olacak
'Bu yıl ihracata yeni başlayan ihracatçılar 1 milyar dolara yakın hacim oluşturdu'

'Bu yıl ihracata yeni başlayan ihracatçılar 1 milyar dolara yakın hacim oluşturdu'