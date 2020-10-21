Euro
9.30
Dolar
7.84
BIST 100
1,219.49
Altın
1,917.66
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Minyatür Bomba Projesi kapsamında, 401’inci Test Filo Komutanlığı tarafından sert satıhlara yönelik delici başlık ile yapılan taarruz test atışı, başarıyla icra edildi
logo
Ekonomi

Bakan Albayrak: Girişimci ve yatırımcımızın yanındayız

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Kalkınma Fonunun, bölgesel kalkınmaya, teknoloji ve inovasyon alanlarına destek vermek amacıyla girişimcilerin ve yatırımcıların hizmetine sunulduğunu bildirdi.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 21.10.2020
Bakan Albayrak: Girişimci ve yatırımcımızın yanındayız

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, "#YEPHedeflerSonuçlar" etiketiyle paylaşımda bulundu.

Paylaşımında Kalkınma Fonuna ilişkin gelişmelere yer veren Albayrak, "Girişimci ve yatırımcımızın yanındayız. Bölgesel kalkınmaya, teknoloji ve inovasyon alanlarına destek vermeyi hedefleyen 'Kalkınma Fonu' girişimcilerimizin ve yatırımcılarımızın hizmetine sunuldu. Üretmeye ve çalışmaya devam." ifadelerini kullandı.

Toplam 750 milyon lira kaynak oluşturuldu

Albayrak'ın paylaşımında fona ilişkin bir de video yer aldı. Videoda, Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası tarafından organize edilen Kalkınma Fonu sayesinde girişimciyi, yatırımcıyı desteklemenin ve yüksek katma değerli teknolojik üretim için maddi zemin hazırlamanın hedeflendiği anımsatılarak, şunlar kaydedildi:

"Bakanlık tarafından Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası 2018'den itibaren yeniden yapılandırıldı. Yeni yapılanma sayesinde ülkemizin sürdürülebilir büyümesinde stratejik öneme sahip sektörlerin ve girişim ekosisteminin gelişmesine destek sağlayacak olan Türkiye Kalkınma Fonu hayata geçti. Bölgesel Kalkınma Fonu ve Teknoloji İnovasyon Fonu olarak iki farklı alana destek vermeyi hedefleyen Kalkınma Fonu yenilikçi yatırımlar için devreye alındı. Bu iki alanda toplam 750 milyon lira kaynak oluşturuldu."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Denetime takılanların bahanesi: Yanımda yok, maskemi evde unuttum
Kovid-19'un etkileri kadınlarda daha uzun sürebilir
Selçuk Üniversitesinde Kovid-19 aşısının hayvan deneyleri tamamlandı
Doğumu yaklaşan eşini evde bırakıp hastalarına şifa olmaya koştu
Rusya'da son 24 saatte 15 bin 700 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Benzer haberler

Bakan Albayrak: Girişimci ve yatırımcımızın yanındayız

Bakan Albayrak: Girişimci ve yatırımcımızın yanındayız

Bakan Albayrak: Ülkemize vurulmaya çalışılan prangalardan nasıl kurtulduğumuzu tüm dünya hayranlıkla izleyecek

Bakan Albayrak: Bacasız sanayi turizm sektörünün yanındayız

Albayrak: G-20 ülkeleri maliye bakanlarıyla küresel ekonomik toparlanma için toplu eylem planının işleyişlerini konuştuk

Albayrak: G-20 ülkeleri maliye bakanlarıyla küresel ekonomik toparlanma için toplu eylem planının işleyişlerini konuştuk
Bakan Albayrak: Ekonominin her alanında yeni bir döneme girildi

Bakan Albayrak: Ekonominin her alanında yeni bir döneme girildi