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Ekonomi

Bakan Albayrak: Algı oluşturmaya çalışanlara inat ekonomimize güven artıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, ekonomik güven endeksindeki artışa ilişkin, "Farklı siyasi saiklerle bir olup, battık, bittik yaygarasıyla algı oluşturmaya çalışanlara inat, ekonomimize güven artıyor." ifadelerini kullandı.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 28.10.2020
Bakan Albayrak: Algı oluşturmaya çalışanlara inat ekonomimize güven artıyor

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından ekim ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini değerlendirdi. 

Endeksteki yükselişe dikkati çeken Albayrak, "Farklı siyasi saiklerle bir olup, battık, bittik yaygarasıyla algı oluşturmaya çalışanlara inat, ekonomimize güven artıyor. Ekonomik güven endeksi eylülde 88,5 iken ekimde yüzde 4,8 oranında artarak 92,8 değerine yükseldi." değerlendirmesinde bulundu.

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