Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi martta yükseldi Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,8 arttı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ile Avro Bölgesi'nin mart ayına ilişkin mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi verilerini yayımladı.

Verilere göre, Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi martta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,8 artarken, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,2 azaldı.

AB'de ise inşaat üretimi martta aylık bazda yüzde 1,2 yükselirken, yıllık bazda yüzde 0,6 geriledi. AB ülkeleri arasında martta inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 11,4 ile Slovakya’da yüzde 6,6 ile İsveç’te ve yüzde 6,1 ile Polonya’da ölçüldü.

En fazla düşüş ise yüzde 1,1 ile Romanya'da, yüzde 0,7 ile İtalya’da, yüzde 0,2 ile Fransa’da ve yüzde 0,1 ile Danimarka’da belirlendi.

İnşaat üretimi yıllık bazda Slovenya’da yüzde 29,6, Slovakya’da yüzde 27,9 ve Romanya’da yüzde 9,4 artarken, İspanya’da yüzde 4,4, Fransa’da yüzde 3,3 ve Avusturya’da yüzde 3 geriledi.

Bileşik PMI geriledi

S&P Global, Avro Bölgesi'nin mayıs ayına ilişkin Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde nisanda 48,8 olan bileşik PMI, mayısta 47,5'e gerileyerek Ekim 2023'ten bu yana ölçülen en düşük seviyesine indi.

Nisan ayında 52,2 olan imalat sanayi PMI ise mayısta 51,4 seviyesine düştü. Böylece imalat sanayi PMI, son 3 ayın en düşük seviyesinde belirlendi.

Bu dönemde hizmet sektörü PMI ise 47,6'dan 46,4'e inerek son 63 ayın en düşük seviyesinde ölçüldü.

PMI verilerinde 50 seviyesinin üstü sektörel büyümeye, altı ise daralmaya işaret ediyor.

Veriler, Avro Bölgesi'nde özel sektör iş faaliyetlerinin mayıs ayında daralmaya devam ettiğini ortaya koydu.

Avro Bölgesi'nde üretim, yeni siparişler ve istihdamdaki düşüş hızlanırken, iş dünyası güveni azaldı.

Maliyet baskılarındaki artış faaliyet seviyelerindeki düşüşün temel nedenlerinden biri oldu. Girdi fiyatları son 3,5 yılın en hızlı yükselişini gösterirken, enflasyon da hız kazandı.