Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin şubat ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'nin ihracatı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 azalarak 204,7 milyar avro, ithalatı ise yüzde 3,5 düşerek 195,7 milyar avro oldu. AB, söz konusu ayda 9,1 milyar avro dış ticaret fazlası verdi.

Avro Bölgesi'nde ihracat şubatta yıllık bazda yüzde 6,7 düşüşle 232,4 milyar avro, ithalat ise yüzde 2,2 azalışla 220,9 milyar avro olarak gerçekleşti. Böylece, Avro Bölgesi'nin ticaret fazlası şubatta 11,5 milyar avro oldu.

Şubat ayında AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler 38,3 milyar avro ile ABD, 28,6 milyar avro ile İngiltere, 18,9 milyar avro ile İsviçre, 14,2 milyar avro ile Çin ve 8,9 milyar avro ile Türkiye oldu.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 45,5 milyar avro ile Çin, 27,7 milyar avro ile ABD, 13,1 milyar avro ile İngiltere, 11,9 milyar avro ile İsviçre, 7,6 milyar avro ile Türkiye ve Norveç olarak tespit edildi.