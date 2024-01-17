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Ekonomi

Avro Bölgesinde enflasyon yüzde 2,9'a çıktı

Avro Bölgesinde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aralık ayında yıllık bazda yüzde 2,9 seviyesine yükseldi.

Ata Ufuk Şeker  | 17.01.2024 - Güncelleme : 17.01.2024
Avro Bölgesinde enflasyon yüzde 2,9'a çıktı

Brüksel

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) aralık ayı enflasyon verilerini yayımladı.

Verilere göre, Avro Bölgesinde kasımda yüzde 2,4 olan yıllık enflasyon aralıkta yüzde 2,9'a ulaştı. TÜFE, aralıkta aylık bazda yüzde 0,2 arttı.

Piyasa beklentileri, aralıkta Avro Bölgesinde yıllık enflasyonun yüzde 2,9, aylık yüzde 0,2 olması yönündeydi. Açıklanan verinin piyasa beklentileriyle uyumlu gelmesi dikkati çekti.

AB'de de kasımda yüzde 3,1 olan yıllık enflasyon, aralıkta yüzde 3,4'e çıktı. AB'de TÜFE, aralıkta aylık bazda ise yüzde 0,1 arttı.

Avro Bölgesinde enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 1,74 ile hizmetlerde gerçekleşti. Hizmetleri, yüzde 1,21 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,66 ile enerji dışı sanayi ürünleri izlerken, enerji ürünleri yüzde 0,68 geriledi.

AB uyumlu verilere göre enflasyon aralıkta Çekya'da yüzde 7,6, Romanya'da yüzde 7, Slovakya'da yüzde 6,6, Polonya'da yüzde 6,2, Avusturya'da yüzde 5,7, Macaristan'da yüzde 5,5, Hırvatistan'da yüzde 5,4, Bulgaristan'da yüzde 5, Fransa'da yüzde 4,1, Almanya'da yüzde 3,8 ve İspanya'da yüzde 3,3 olarak belirlendi.

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