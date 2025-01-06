Dolar
35.33
Euro
36.77
Altın
2,647.34
ETH/USDT
3,647.80
BTC/USDT
99,169.00
BIST 100
10,131.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Avro Bölgesi ekonomisi aralıkta daraldı

Avro Bölgesi'nde ekonomik aktivite 2024 Aralık'ta yavaşladı.

Ata Ufuk Şeker  | 06.01.2025 - Güncelleme : 06.01.2025
Avro Bölgesi ekonomisi aralıkta daraldı

Brüksel

S&P Global ve Hamburg Ticaret Bankası (HCOB), Avro Bölgesi'nin 2024 Aralık ayına ilişkin bileşik ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerini yayımladı.

Verilere göre, Avro Bölgesi'nde aralıkta ekonomik faaliyet yeni iş ve istihdamdaki düşüşle geriledi. Bu dönemde enflasyonist baskılarda da artış yaşandı. Böylece, Avro Bölgesi ekonomisi 2024'ü kırılgan bir durumda tamamladı.

Kasım ayında 48,3 seviyesinde olan Avro Bölgesi bileşik PMI, aralıkta 49,6'ya ulaştı. Böylece, Avro Bölgesi'nde bileşik PMI son 2 ayın en yüksek seviyesini gördü.

PMI verisinde 50 puanın üstü büyümeyi, altı ise daralmayı gösteriyor.

Ayrıca, Avro Bölgesi'nde kasımda 49,5 olan hizmet sektörü PMI da aralıkta 51,6'ya çıktı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mavi Vatan-2025 Tatbikatı yarın başlayacak
Bakan Göktaş, sanatçıların bağışladığı ödülü devlet korumasındaki çocuklar adına teslim aldı
Arabuluculuk uygulamasıyla geçen yıl 826 binden fazla dosyada anlaşma sağlandı
İBB'nin ulaşıma yüzde 46,09'luk zam teklifi UKOME'de reddedildi
CİMER'e 2024'te 4,5 milyondan fazla başvuru yapıldı

Benzer haberler

Avro Bölgesi ekonomisi aralıkta daraldı

Avro Bölgesi ekonomisi aralıkta daraldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet