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Ekonomi

Hırvatistan'ın avroya geçişine yeşil ışık

Avro Grubu Başkanı ve İrlanda Maliye Bakanı Paschal Donohoe, Hırvatistan'ın gerekli kriterleri yerine getirdiğini, ülkenin 1 Ocak 2023'ten itibaren avro para birimine geçebileceğini söyledi.

Ata Ufuk Şeker   | 16.06.2022
Hırvatistan'ın avroya geçişine yeşil ışık

Brüksel

Donohoe, avro para birimini kullanan Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin maliye bakanlarının Lüksemburg'da gerçekleştirdiği Avro Grubu toplantısı bitiminde açıklamalarda bulundu.

Hırvatistan ekonomisinin avroya katılmak için gerekli kriterleri yerine getirmesiyle ilgili olarak AB Komisyonu ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından hazırlanan raporları memnuniyetle karşıladıklarını belirten Donohoe, "Avro Grubu olarak Hırvatistan'ın avro ailemizin 20'nci üyesi olmasını tavsiye ettik." dedi.

Donohoe, söz konusu tavsiyenin yarın gerçekleştirilecek Ekonomik ve Mali İşler Konseyi toplantısında resmen kabul edileceğine işaret ederek, Hırvatistan'ın 1 Ocak 2023'ten itibaren avro para birimine geçmesini beklediklerini ifade etti.

Hırvatistan'ın avroya geçiş için gerekli bütün kriterleri yerine getirdiğini anlatan Donohoe, Avro Bölgesi'nin bu katılımla daha da güçleneceğini kaydetti.

Bu aşamadan sonra Hırvatistan'ın avroya geçişinin gelecek hafta Brüksel'de yapılacak AB Liderler Zirvesi'nde onaylanması bekleniyor.

Avro Bölgesi hakkında

Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda, Avusturya, Belçika, Finlandiya, İrlanda, Lüksemburg ile Portekiz para birimi avronun Ocak 1999'da kaydi olarak yürürlüğe girmesine karar vermiş ve 2002 yılında bu para birimini kabul eden AB ülkelerinde avro banknot ve bozuk paraları piyasaya sürülmüştü.

Başlangıçta 11 ülkenin kullanıma başladığı avroya, 2001 yılında Yunanistan, 2007 yılında Slovenya, 2008'de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile Malta, 2009'da Slovakya, 2011 yılında Estonya, 2014 yılında Letonya ve 2015 yılında Litvanya'nın geçişiyle, Avro Bölgesi toplam 19 üyeye ulaşmıştı.

Doların ardından dünyanın en fazla kullanılan ikinci rezerv para birimi konumunda bulunan avro, "Avrupa Para Birimi", "ekü" ve "euro" olarak da adlandırılıyor.

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