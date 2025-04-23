AB'den şubatta 23 milyar avro dış ticaret fazlası
Avrupa Birliği (AB), şubat ayında 23 milyar avro dış ticaret fazlası verdi.
Brüksel
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Buna göre, AB'nin ihracatı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7 artarak 225,4 milyar avro, ithalatı ise yüzde 7,2 yükselerek 202,4 milyar avro oldu. AB, söz konusu ayda 23 milyar avro dış ticaret açığı verdi.
Avro Bölgesi'nde ihracat şubatta, 2024'ün aynı ayına kıyasla yüzde 6,2 artışla 248,7 milyar avro, ithalat ise yüzde 5,7 yükselişle 224,7 milyar avro oldu. Böylece, Avro Bölgesi'nin ticaret fazlası şubatta 24 milyar avro olarak kayıtlara geçti.
Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler, 51,8 milyar avro ile ABD, 28,7 milyar avro ile İngiltere, 20,9 milyar avro ile İsviçre, 17 milyar avro ile Çin ve 9,9 milyar avro ile Türkiye olarak belirlendi.
AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 43,2 milyar avro ile Çin, 28,2 milyar avro ile ABD, 13,4 milyar avro ile İngiltere, 12,5 milyar avro ile İsviçre, 8,5 milyar avro ile Norveç ve 8,3 milyar avro ile Türkiye oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.