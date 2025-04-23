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Ekonomi

AB'den şubatta 23 milyar avro dış ticaret fazlası

Avrupa Birliği (AB), şubat ayında 23 milyar avro dış ticaret fazlası verdi.

Ata Ufuk Şeker  | 23.04.2025 - Güncelleme : 23.04.2025
AB'den şubatta 23 milyar avro dış ticaret fazlası

Brüksel
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin şubat ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

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Buna göre, AB'nin ihracatı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7 artarak 225,4 milyar avro, ithalatı ise yüzde 7,2 yükselerek 202,4 milyar avro oldu. AB, söz konusu ayda 23 milyar avro dış ticaret açığı verdi.

Avro Bölgesi'nde ihracat şubatta, 2024'ün aynı ayına kıyasla yüzde 6,2 artışla 248,7 milyar avro, ithalat ise yüzde 5,7 yükselişle 224,7 milyar avro oldu. Böylece, Avro Bölgesi'nin ticaret fazlası şubatta 24 milyar avro olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler, 51,8 milyar avro ile ABD, 28,7 milyar avro ile İngiltere, 20,9 milyar avro ile İsviçre, 17 milyar avro ile Çin ve 9,9 milyar avro ile Türkiye olarak belirlendi.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 43,2 milyar avro ile Çin, 28,2 milyar avro ile ABD, 13,4 milyar avro ile İngiltere, 12,5 milyar avro ile İsviçre, 8,5 milyar avro ile Norveç ve 8,3 milyar avro ile Türkiye oldu.​​​​​​​

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