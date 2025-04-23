Dolar
38.29
Euro
43.74
Altın
3,331.96
ETH/USDT
1,795.50
BTC/USDT
93,472.00
BIST 100
9,312.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Genel Kurul'da 23 Nisan özel oturumuna başkanlık ediyor AFAD Silivri ilçesinde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Genel Kurul Salonu’na girişinde, İstanbul'daki depremlere ilişkin açıklamada bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda "TRT 47. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği"ne katılıyor
logo
Ekonomi

Küresel ham çelik üretimi martta yüzde 2,9 arttı

Küresel ham çelik üretimi, martta Çin'deki üretimin yüzde 4,6 artmasıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 yükselerek 166,1 milyon tona ulaştı.

Bahattin Gönültaş  | 23.04.2025 - Güncelleme : 23.04.2025
Küresel ham çelik üretimi martta yüzde 2,9 arttı

Berlin

Merkezi Brüksel'de bulunan Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), mart ayı ham çelik üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, küresel ham çelik üretimi, Mart 2025'te geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,9 artarak 166,1 milyon tona yükseldi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Söz konusu dönemde Çin’in üretimi yüzde 4,6 artarak 92,8 milyon tona ulaşırken, Japonya'nın üretimi yüzde 0,2 genişleyerek 7,2 milyon tona yükseldi.

Yine aynı dönemde Almanya’nın üretimi yüzde 11,7 düşerek 3,1 milyon ton, ABD'nin üretimi yüzde 1,5 gerileyerek 6,7 milyon ton olarak tespit edildi.

Birliğin verilerine göre, Türkiye'nin ham çelik üretimi ise martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,8 azalarak 3,1 milyon tona indi.

Brezilya'nın üretiminin yüzde 6,6 yükselerek 2,9 milyon tona ve Hindistan’ın üretimi yüzde 7 artarak 13,8 milyona yükseldi. Rusya’da üretimi ise yüzde 3,2 azalışla 6,2 milyon tona düştüğü tahmin edildi.

Küresel ham çelik üretimi, bu yılın ocak-mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,4 düşerek 468,6 milyon tona geriledi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Beklenen İstanbul depremi kapıdadır
Ankara Valiliğinden yarın için gök gürültülü sağanak uyarısı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis'in açılışının 105. yılı dolayısıyla tebrikleri kabul etti
DMM'den depremle ilgili "Asılsız iddialara itibar etmeyin" uyarısı
İstanbul'da 6,2 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

Küresel ham çelik üretimi martta yüzde 2,9 arttı

Küresel ham çelik üretimi martta yüzde 2,9 arttı

Azerbaycan ile Çin arasında kapsamlı stratejik ortaklık bildirisi imzalandı

Çin, Japonya Başbakanı İşiba'nın Yasukuni Tapınağı'na adak göndermesini protesto etti

Çin, uzay istasyonuna göndereceği yeni taykonot ekibini açıkladı

Çin, uzay istasyonuna göndereceği yeni taykonot ekibini açıkladı
Trump'tan gümrük tarifeleri konusunda "Çin'e karşı sert oynamayacağım" mesajı

Trump'tan gümrük tarifeleri konusunda "Çin'e karşı sert oynamayacağım" mesajı
ABD Dışişleri Bakanlığı raporuna göre Çin, biyolojik silah araştırmalarında yapay zeka kullanıyor

ABD Dışişleri Bakanlığı raporuna göre Çin, biyolojik silah araştırmalarında yapay zeka kullanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet